أعلنت منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد وإيران ازداد بنسبة 63% خلال 9 أشهر، منذ رفع الحظر المفروض على طهران.

وقالت موغيريني في مقالة نشرت بالـ"غارديان": "يمكننا أن نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لبدء تنفيذ الاتفاق النووي، ونقول بوضوح إنه يعمل، وذلك بفضل الالتزامات وعزم الجميع، ويمكننا أن نبدأ عام 2017، بالتأكيد على مصلحتنا المشتركة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدنا بها."

وذكرت موغيريني، أنه دون التوقيع على الاتفاق، "كان يمكن علينا أن نواجه اليوم صراعا عسكريا آخرا في المنطقة، التي بالفعل تشهد زعزعة استقرار شديدة".

ولفتت موغيريني، إلى أنه بفضل تنفيذ الاتفاق، فإن "حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران زاد بنسبة 63% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي".

وتابعت قائلة: "بعد أكثر من 30 عاما من "العصر الجليدي" في الدبلوماسية، يناقش الاتحاد الأوروبي وإيران الآن مجموعة متنوعة من القضايا مثل الاقتصاد، وحماية البيئة والهجرة والثقافة — والقائمة تطول".

وأكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، أنه "ليس هناك شك حول نية الاتحاد الأوروبي للالتزام بشكل ثابت بالاتفاقات، التي تعتبر إنجازا متعدد الأطراف".



