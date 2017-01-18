وصف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني تحرير حلب و وقف اطلاق النار في سوريا خطوتين هامتين في مسار ارساء السلام و الاستقرار في سوريا معربا عن امله بأن يكون اجتماع استانة بداية للحوار السوري - السوري الحقيقي ويحقق مايتطلع اليه الشعب السوري.

وأكد الرئيس روحاني اليوم الاربعاء خلال استقباله رئيس الوزراء السوري عماد محمد ديب خميس، علي ضرورة الافادة من هذه الفرصة لمكافحة الارهاب واضاف ان جميع أصدقاء سوريا يعملون علي اعادة الامن و الاستقرار اليها كي يتمكن الشعب السوري علي ضوء ذلك من تقرير مصيره بنفسه.

واضاف إن أعداء سوريا لم يكونوا يتصورن ان سوريا يمكنها ان تحقق كل هذه الانجازات واوضح ان ايران قيادة وحكومة و شعبا طالما اعلنت دعمها للشعب السوري الذي يتصدي للارهاب والارهابيين ويدافع عن الحق امام الباطل .

وتابع قائلا لوكان ينتصر الارهابيون لكانت المنطقة تواجه مصيرا مجهولا مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا تربطهما علاقات جيدة منذ انتصار الثورة الاسلامية و ان ايران ستبقي ملتزمة بهذه العلاقات.

كما وصف الرئيس روحاني العلاقات بين ايران و سوريا بانها عريقة و فاعلة مؤكدا علي ضرورة الافادة من الفرص المتوفرة لدي البلدين واستثمارها في توثيق التعاون بينهما علي كافة الاصعدة.

من جانبه قدم عماد محمد ديب خميس تعازي سوريا حكومة وشعبا للرئيس روحاني و الشعب الايراني بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني واضاف ان صمود الشعب السوري الي جانب تضحيات قوات الجيش ودعم ايران لسوريا اثمر عن تحرير حلب.

واكد ان سوريا حكومة و شعبا عازمة علي التصدي للارهابيين لاعادة الامن للوطن.

وفيما شدد علي ترحيب سوريا بكافة المبادرات لاعادة الامن و الاستقرار إلي اراضيها و توصل الحوار السوري- السوري الي نتيجة، اعرب عن امله بان يتمخص هذ الحوار عن حل يسهم في اعادة الامن الي سوريا و يقضي علي الارهابيين ويمهد لتحقيق النصر الحقيقي.

واشار الي اهمية الجمهورية الاسلامية الايرانية و دورها البارز في ارساء الامن و السلام في المنطقة مؤكدا علي ضرورة توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في شتي المجالات.

كما دعا الي تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين ومشاركة القطاع الخاص الايراني في مختلف المشاريع في سوريا.



