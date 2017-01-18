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|رقم الخبر: 185188
|تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017
|الوقت: 13:23
|الاقسام: عربيات
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إصابة ثلاثة أشخاص بإنفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإنفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال المصدر إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد، انفجرت، قبل ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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