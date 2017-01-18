وقال المصدر إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد، انفجرت، قبل ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.



