اكد الدكتور «بيتر اغري» وهو استاذ جامعي امريكي حائز على جائزة نوبل للعام 2003 ، اكد ان تهديد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب على الغاء الاتفاق النووي سيؤدي الى عزلة امريكا وتشويه سمعة بلاده في العالم؛ مضيفا ان الأخير رغم صلاحياته لكنه ليس امبراطورا يستطيع القيام بما يشاء.

وأضاف اغري الذي يرأس مركز الابحاث الخاص بالمالاريا في جامعة «جان هابكينز» الامريكية، وفي حديث خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء اليوم الاربعاء، قائلا: ان العالم يمرّ بظروف ساخنة جدا حاليا؛ محذرا من ان اتخاذ اي اجراء محرض من شأنه ان يؤدي الى ازمة كبيرة لا يمكن تصور عقباها.

ولفت الاستاذ الاكاديمي الامريكي الى ان الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة دول 5+1 يعتبر اتفاقا جيدا لدى الجميع؛ وفي الوقت الذي يمنع انتشار السلاح النووي سيتيح المجال لتعزيز القدرات في مجال الطاقة النووية التي تشكل احدى الضروريات في العالم اليوم.

وأردف القول: ان الإيرانيين اثبتوا خلال هذه المفاوضات بأنهم شعب واعي؛ منوها في ذات السياق الى رئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية الدكتور علي اكبر صالحي، وقال انه شخصية مرموقة جدا وجديرة بالتقدير.

وكان الدكتور بيتر اغري ومعه 2300 شخصية علمية وجامعية في امريكا تقدموا برسالة مفتوحة الى دونالد ترامب وأيضا الكونغرس الامريكي مشددين فيها على الاستقلال العلمي للجامعات في هذا البلد.

وفي ختام حديثه لمراسل ارنا، وصف رئيس مركز الدراسات في جامعة جان هابكينز الامريكية «ترامب» بأنه حصل على منصب الرئاسة في امريكا بصورة غير متوقعة، ولم يتخذ اي خطوة لخدمة الانسانية.