بدأت سويديتان تعملان قابلتين، في تنظيم دورة تدريبية لتعليم الآباء المنتظرين قدوم طفل كيفية التصرف إذا ما مروا بتجربة الولادة في السيارة.

يأتي هذا في الوقت الذي سيغلق فيه قسم الولادة في منطقة “سوليفتي” بشمال السويد بنهاية الشهر الجاري مما يعني أن الأمهات اللاتي على وشك الولادة سيضطررن للسفر إلى (أورنسكولدسفيك) أو (صندسفال) وكليهما تبعدان أكثر من 100 كيلومتر.

ولمساعدة النساء الحوامل على الشعور بالاطمئنان، قامت القابلتان، في القسم الذي على وشك الإغلاق، بتنظيم الدورة للتدريب على التصرف حال بدء عملية الولادة خلال الرحلة الطويلة بالسيارة.

وقالت القابلة ستينا نيزلوند، المنظمة للدورة لموقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي، إنه ينبغي أن يكون الآباء مستعدين لحدوث أي طارئ خلال الرحلة التي قد تستغرق ما بين 120 إلى 200 كلم للوصول إلى أقرب وحدة ولادة، وخاصة في الشتاء حيث يحل الظلام سريعا وقد لا تتوفر تغطية جيدة لشبكة الهواتف المحمولة، لذا يمكن توقع حدوث أي شيء مثل حوادث السيارات، ولهذا يجب أن يكون المرء مستعدا لحدوث الأسوأ.

وأشارت القابلة إلى أن الاستجابة كانت كبيرة بصورة مدهشة منذ الإعلان عن الدورة التدريبية، حيث قام الناس بالاتصال عبر البريد الإلكتروني والهاتف كما حظيت الدورة باهتمام إعلامي واسع.