توفى رائد الفضاء الأمريكي، يوجن سرنان، وهو آخر إنسان مشى على سطح القمر، الإثنين الماضي عن عمر يناهز 82 عاما.

ويعد سرنان ثالث رائد يجري إيفاده في مهمة إلى الفضاء بعد كل من السوفييتي، أليكسي ليونوف، والأمريكي إيد وايت، وتمكن الراحل من مغادرة كبسولته “جيرميني 9” سنة 1966.

وقاد سرنان مركبة “أبولو 17” الفضائية، في ديسمبر 1972، التي كانت آخر بعثة أمريكية مأهولة صوب القمر، فقطع الراحل وقتها، 30 كيلومترا، طيلة 3 أيام على سطحه، واستطاع جمع 100 كيلوغرام من الصخور، بهدف إخضاعها للدراسة على الأرض.

ونعت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، الراحل، مشيدة بحماسته للاكتشاف الفضائي، وحرصه على مواصلة الولايات المتحدة اهتمامها بالقمر، حتى لا يكون آخر رائد فضاء مشى على سطحه.