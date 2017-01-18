اتمنى لو تطلعون ايها الاحبة على ما يكتبه لي بعض احبتي القراء من ردود.. لقلتم ساعد الله قلبك ياعم.. كيف تسميهم (احبتي) وهم يشتمونك ويسبونك؟! اقول زي ما قال عتبة في فلم الرسالة حين تشاجر اولاده امامه حذيفة والوليد وهند – ام معاوية – فقال لهم الجملة المعروفة (ما هذا؟! ما هذا؟! كلكم اولادي).

كان على الدوام يعترض بعض الاحبة من اللبنانيين على اشادتي بالجنرال ميشال منذ ما يقرب من العشر سنين!! اما الان فالجميع يقول فخامة الرئيس ويشيدون به وكيف انه الافضل والاحسن والاجمل والاكمل ولائق لرئاسة الجمهورية!! ياعيني ما كنا تقول ده من زمان.

نفس هذا الشيء او نفس هذه المفارقة حصلت وتحصل معي في ساحات عربية اخرى ومع قراء آخرين غير لبنانيين!! يانور عيني اذا كنتم غير مقتنعين او رافضين لما اقول فلا تهبطوا لمستوى السب والشتم والتهجم والتنابز بالالقاب صفوي، عميل، رافضي والخ الخ اذا لم نتفق ونعجز ان نتفق.. فليحتفظ كل واحد منا برأيه والايام بيننا..

قبل بضع سنوات كنت اعلق لحضراتكم على (بضائع) الفكر الوهابي في العراق وسوريا وافغانستان ونيجيريا وغيرها.. في كل مكان او زمان يكون للبضاعة اسم.. ولكن اللبيب يفهمها ويلقفها وهي طايرة كما يقول اهلنا في المشرق العربي.

في ذلك الوقت وربما الى الان ايضا يرد عليّ بعض الاحبة القراء من بعض الدول المعروفة.. بانك (حاقد، رافضي مجوسي والخ).. ياجماعة والله حرام الحوار مش كده.. والآراء لا تتبادل بهذا الشكل.. دعوكم مما اقول وحققوا انتم بانفسكم بالموضوع.. تابعوا.. اقرأوا..

بعد كل هذه السنين.. ولما كشف المستور ورفع الغطاء عن (البالوعة) بانت الروائح النتنة وراح الكل يحكي زي ما كان يحكي بهمن قبل سنين!

اتمنى من حضراتكم ان تكتبوا لعمكم (غوغل) عبارة آخر قرارات داعش.. وسيأتيكم بها والمصادر الاعلامية التي نشرتها.. طبعاً سوف لن تستغربوا من قرارات منع التدخين وغرامتها (20) الف ليرة وكنس الشوارع لمدة اسبوع!! اما التلفاز او الستلايت فعقوبتهما اشد (50) الف ليرة!! مخالفة اللباس الشرعي – حتى للرجال الضيق او لون احمر او زهري او الدشداشة الطويلة وحلق اللحية وما شابه – فالعقوبة (10) الاف ليرة والجلد امام الناس (20) جلدة.. اما السيارة التي يعلق فيها قرآن!! أو مسبحة!! أو مكتوب عليها اسماء الله أو محمد أو سبحان الله!! فهذه بدع وضلالة وشرك!! وعقوبها ايضا (10) ليرات و(20) جلدة!! ولم يذكر القانون الجديد شيء عن عبارات اخرى.. مثل (لاتلحقني مخطوبة) (سيري وعين الله ترعاك).. (يامسهرني) (غزال ولا يصيده احد) لا ادري ربما هذه العبارات لا تحتاج الى عقوبة وانما الى تنبيه فقط.. لانها فسق مش شرك حسب الفقه الداعشي.

اقول في الختام احبتي انكم سوف لن تستغربوا من هذه القرارات والقوانين بل تستغربوا من الوسائل الاعلامية التي تنشرها وتنتقدها وتستهجنها..