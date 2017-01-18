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رقم الخبر: 185172 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 13:03 الاقسام: محليات  
شمخاني: الدول المؤسسة لمؤتمر آستانة لم توجه دعوة لأمريكا

شمخاني: الدول المؤسسة لمؤتمر آستانة لم توجه دعوة لأمريكا

اعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، اليوم الأربعاء أن : الدول المؤسسة لمؤتمر آستانة لم توجه أي دعوة لأمريكا بالنظر الى رفض إيران للمشاركة الأمريكية في المؤتمر.

واشار شمخاني الى الممارسات الأمريكية السابقة وفشلها في التوصل الى هدنة ودفع طرفي الصراع في سوريا الى التفاوض وقال: لا يوجد أي مبرر لمشاركة أمريكا في ادارة وقيادة المخرج السياسي الحالي في الأزمة السورية، ولم يكن لامريكا أي دور في مؤتمر آستانة.
وأشار شمخاني الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشارك بفاعلية في العلمية السياسية ومنها مؤتمر آستانة، باعتبارها صاحبة اكبر دور في دعم الحكومة الشرعية السورية في الحرب على الارهاب.
وتطرق شمخاني الى الأخبار التي تحدثت عن دعوة أمريكا للمشاركة في المؤتمر وقال: من المؤكد أنه لن يكون هناك أي دور لامريكا في حوارات آستانة ونتائجها، وقد يدعو البلد المستضيف الجانب الامريكي كعضو مراقب في المؤتمر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق|/ مهر
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