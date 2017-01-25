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رقم الخبر: 185171 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: منوعات  
ابتكار ملابس تحافظ على مستوى السكر في الدم

ابتكار ملابس تحافظ على مستوى السكر في الدم

أجرت شركة نسيج كورية جنوبية تجربة سريرية لملابس تولد الحرارة، ابتكرتها لمساعدة مرضى السكري على الحفاظ على مستوى السكر في دمهم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن شركة "ري تيند كوربورشن" طورت ملابس تولد الحرارة، مصنعة من قماش يطلق عليه "تيمب أب"، وجعلت اثنين من مرضى السكري يرتديان الملابس لنحو 3 أشهر.
وخلص مستشفى سيسل إنترنال ميدسن، الذي أشرف على التجربة، ومقره سول، إلى أن التجربة أظهرت أن مستويات الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي انخفضت بنحو 102 بالمئة.
وبالنسبة إلى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري، تراوح مستوى الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي لديهم ما بين 4 و6 بالمئة.
ويشار إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكري يجب أن يحافظوا على مستوى الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي عند أقل من 605 بالمئة.
وقال مدير مستشفى هونغ كوان سو إنه كان واثقا من أن الملابس التي تولد الحرارة سوف تساعد مرضى السكري على السيطرة بصورة أفضل على مستويات السكر لديهم، مبينا أن "لمرضى قالوا إن حالتهم العامة أفضل بعدما أصبحت أجسادهم أكثر دفئا".
وقال لي كيو سانج، مدير شركة "ري تيند"، إن الشركة سوف تستمر في إجراء الاختبارات السريرية.
ويجري حاليا مستشفى أنام بجامعة كوريا تجربة سريرية باستخدام ملابس تولد الحرارة للأشخاص الذين يعانون من الآلام في الظهر.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ السومرية
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