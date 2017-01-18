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رقم الخبر: 185166 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 01:13 الاقسام: الوسائط المتعددة  
المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني

المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني

عقد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني مؤتمراً صحفياً بمناسبة الذكرى الاولى لتنفيذ خطة العمل المشترك بين ايران و دول 1+5.
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
المؤتمر الصحفي للرئيس روحانيالمؤتمر الصحفي للرئيس روحاني
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روحانیروحانی
 
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