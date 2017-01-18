قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني إنّ "إيران انتصرت سياسياً ونجحت بوجه القرارات الظالمة فإيران لا تستحق أن تخضع للبند السابع".

وأضاف روحاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في طهران بمناسبة مرور عام على الاتفاق النووي، "قلنا للعالم أن ما أشيع عن عمل إيران لتملّك أسلحة دمار شامل محض كذب"، مؤكداً أن "الفضل في الاتفاق النووي يعود إلى صمود الشعب الإيراني وقائد الثورة والشهداء".

كما أشار إلى أن "إيران يمكن لها أن تشارك كلاعب فعّال وأساسي في كل المجالات الدولية وغيابها خسارة للجميع"، مطالباً برفع العقوبات عن إيران دفعة واحدة.

وتوجّه الرئيس الإيراني للشعب الإيراني بأنّه " لا ينبغي أن نفقد صبرنا بفعل بعض العراقيل أمام إزالة العقوبات عن إيران بعد الاتفاق النووي"، متابعاً "من الطبيعي أن تفعل الولايات المتحدة كل شيء لعرقلة أمورنا، لكن تخصيب البلوتونيوم حقّنا كبلد متطور والوكالة الدولية أكدت ذلك".

وأشار روحاني إلى أن "الامريكيين لم يلتزموا بتعهداتهم إزاء تنفيذ الاتفاق النووي، ويمكن أن يواصل الجانب الامريكي إنتهاكه للاتفاق النووي لكن ليس بأمكان الرئيس الامريكي الجديد التنصل عن تنفيذ الاتفاق النووي كما يتصور البعض".

وأكد أن "المواقف التي عكسها الرئيس الامريكي الجديد ترامب تجاه الاتفاق النووي كانت أكثرها في سياق الشعارات التي اطلقها ابان الحملة الانتخابية".







