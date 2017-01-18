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رقم الخبر: 185151 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:31 الاقسام: اقتصاد  
20 شركة أجنبية تنفذ مشاريع في منطقة جابهار التجارية الحرة
خلال العام الماضي

20 شركة أجنبية تنفذ مشاريع في منطقة جابهار التجارية الحرة

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة منطقة جابهار التجارية والصناعية الحرة عن زيارة أكثر من 80 وفداً اقتصادياً إلى ميناء جابهار خلال العام الماضي.

وقال عبدالرحيم كردي: ان 20 شركة أجنبية ضخمة أو شركة محلية وأجنبية مشتركة تم تسجيلها في منطقة جابهار الحرة وقد بدأت عملية تنفيذ المشاريع المعنية بها. مضيفاً: ان الوثائق التي قدمتها هذه الشركات الـ20 تظهر أنها تمتلك أحدث التقنيات الصناعية في العالم .وأشار إلى زيارة المسؤولين الدوليين الكبار والسفراء والدبلوماسيين المقيمين، وبالإضافة إلى ذلك زيارة أكثر من 80 وفداً اقتصادياً من مختلف دول العالم إلى منطقة جابهار وإبداء رغبتهم في الإستثمار في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجيستية، قائلاً: انها مؤشر على ثقتهم بتنفيذ الإتفاق النووي خلال العام الماضي .

 
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