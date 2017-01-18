وقال عبدالرحيم كردي: ان 20 شركة أجنبية ضخمة أو شركة محلية وأجنبية مشتركة تم تسجيلها في منطقة جابهار الحرة وقد بدأت عملية تنفيذ المشاريع المعنية بها. مضيفاً: ان الوثائق التي قدمتها هذه الشركات الـ20 تظهر أنها تمتلك أحدث التقنيات الصناعية في العالم .وأشار إلى زيارة المسؤولين الدوليين الكبار والسفراء والدبلوماسيين المقيمين، وبالإضافة إلى ذلك زيارة أكثر من 80 وفداً اقتصادياً من مختلف دول العالم إلى منطقة جابهار وإبداء رغبتهم في الإستثمار في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجيستية، قائلاً: انها مؤشر على ثقتهم بتنفيذ الإتفاق النووي خلال العام الماضي .