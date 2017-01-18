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رقم الخبر: 185150 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:31 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصدّر 570 طناً من الجمبري إلى روسيا والإمارات

إيران تصدّر 570 طناً من الجمبري إلى روسيا والإمارات

أعلن المدير العام لمنظمة مصايد الأسماك في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب البلاد) عن صادرات الجمبري الذي تم تربيته في المحافظة إلى روسيا ودولة الإمارات حتى نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي مارس/ آذار 2017).

وقال هدايت الله ميرمرادزهي: انه قد تم تصدير 570 طناً من الجمبري إلى روسيا ودولة الإمارات وسيتم تصدير شحنه أخرى حتى نهاية العام الايراني الجاري .

 
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