إيران تصدّر 570 طناً من الجمبري إلى روسيا والإمارات أعلن المدير العام لمنظمة مصايد الأسماك في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب البلاد) عن صادرات الجمبري الذي تم تربيته في المحافظة إلى روسيا ودولة الإمارات حتى نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي مارس/ آذار 2017).