ما يجري حاليا في اليمن لم يعد حرباً عادية تشبه الحروب التي حصلت عبر التاريخ، أو تلك التي تدور حاليا في كثير من اصقاع العالم، كما ان ما يظهر عن أسباب الحرب على اليمن على ألسنة الإعلام المركّب «اقليمي- دولي كاذب»، يختلف تماما عن اسبابها الحقيقية، والتي تخفي وقائع وأهدافاً كافية، لو قُدر للقانون الدولي ان يسود، او لشرعة حقوق الإنسان ان تُطبق، لأدان مجموعة كبيرة من الدول الاقليمية والغربية بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

اذا اعتبرنا ان الحرب على اليمن شُنت كما يدعي الاعلام السعودي ومن يدور في فلكه، على خلفية استعادة الشرعية لمؤسساتها، والتي خسرتها حسب هذا الاعلام، نتيجة عملية سطو مسلح نفذته مجموعات محدودة من المتمردين في لحظة خاطفة، فأين كان حراس هذه الشرعية حينها؟ هل كانوا نياما عندما دخل عليهم المتمردون، ام ما زالوا نياما حتى الساعة، ولماذا لا يبادرون لإزاحة المتمردين واستعادة المؤسسات التي هم مؤتمنون عليها؟

لماذا لا يستطيع اولئك الحراس الذين فروا خارج الاراضي اليمنية، ثم عادوا الى عدن على ظهر دبابات وبوارج التحالف العربي الدولي وتحت حماية قاذفاته وطوافاته، ان يحموا مراكزهم وأماكن تجمعهم في تلك المدينة الساحلية من هجمات تنظيمي داعش والقاعدة؟ ام انهم لم يتنبهوا حتى الآن ان هذين التنظيمين الإرهابيين المتشددين يتفوقان عليهم بأشواط، ليس فقط بالشراسة والتسليح، بل بالرعاية والاهتمام والثقة من قبل ذلك التحالف الغريب، والذي خُلق ظاهريا لإعادة شرعيتهم الضائعة، في الوقت الذي كان ذلك عمليا آخر همومه وأهدافه.

ألم يقتنع المجتمع الدولي حتى الان ان تلك المؤسسات التي صدر قرار دولي لإستعادتها هي الآن في أيد أمينة، بعد ان كانت في السابق غطاءً لهيمنة وتدخل المملكة العربية السعودية، وهي الآن «هذه الشرعية» في أحضان ورعاية الذين يملكون الحق والقوة، والذين يستندون الى الشرعية الشعبية الصحيحة لأن يكونوا المؤهلين الصالحين القادرين لإدارة وحماية تلك المؤسسات؟ وهل هذا المجتمع الدولي يفهم الشرعية بتلك التي يحاول فرضها من يملك الاموال ويشتري بها النفوس والاعلام والمؤسسات الدولية؟ ام انه يجب ان يفهم الشرعية بأنها صورة حقيقية صادقة لمن يفديها بدماء شهدائه ويحميها بشرفه وبصموده وبـ «لحمه الحي».

الا يوجد لدى هذا المجتمع الدولي او لدى مؤسساته المتعددة احدٌ لديه بعض الخبرة الميدانية او العسكرية، يستطيع من خلالها ان يشرح لقادة هذا المجتمع، ان هذه الروح القتالية التي تميز ابناء اليمن وتجعلهم، بتجهيزات بسيطة متواضعة، يواجهون وبنجاح اكثر الجيوش تجهيزا وتسليحا، لا يمكن ان يمتلكها متمردون او خارجون على الشرعية، بل هي ميزة أبناء الأرض والقضية والحق وحماة الشرعية الحقيقيين؟ وتبقى خير شاهد على ذلك، المعارك الشرسة في مأرب والجوف ونهم لمحاولة الوصول الى صنعاء الحصينة، او في حرض وميدي بهدف الدخول الى الساحل الغربي حتى الحديدة، او في تعز ومديرياتها باتجاه باب المندب لمحاولة السيطرة على المضيق الإستراتيجي، والتي فشل في جميعها التحالف الواسع - الإقليمي الدولي الإسرائيلي - على الرغم من الحصار الخانق على كامل مدن ونواحي اليمن المحررة.

ماذا يبقى من دور لهذا المجتمع الدولي مع ما يجري حالياً في اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تطال المدارس والمساجد ودور العزاء والمستشفيات ومخازن الأدوية والحاجات الضرورية للحياة والبقاء، والتي تنفذها وحدات التحالف وعلى رأسها السعودية منها، وأين اصبحت الأهداف التي بُنيت مؤسساته على اساسها في ظل صمت المجتمع الدولي المعيب، والمنغمس في هذه الجرائم، عن تواطؤٍ او عن فشل وإخفاق، وهذا غير مهم من حيث أن المسؤولية هي نفسها؟

وأخيرا... هل بقي لهذا التجمع من الدول المتسلطة على الدول الفقيرة والضعيفة، والذي يلقب زورا وعدوانا بالمجتمع الدولي، ان يمارس مهماته على الساحة الدولية في حماية السلم العالمي او في تطبيق شعارات الشرعية الدولية والمعاهدات الأممية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق التواصل الآمن بين الدول والمجتمعات؟ ام ان عليه ان يستقيل من دور كاذب يمارسه في التعمية على جرائم دول تهيمن على قراراته بالمال او بالتسلط، ويترك الساحة الدولية لمنظومة أخرى، منظومة تكون صادقة ومؤتمنة على العدالة وحقوق الإنسان؟ وهل سنشهد في المستقبل أية إمكانية لأن تولد هذه المنظومة الصحيحة العادلة، ام ان قدر الشعوب سيبقى رهينة الظلم والمال والتسلط والغطرسة والكفر والإجرام؟