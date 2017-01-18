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رقم الخبر: 185142 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:33 الاقسام: ثقافة وفن  
الكاتب والمترجم والمخرج المسرحي الايراني خسروي في ذمة الله

الكاتب والمترجم والمخرج المسرحي الايراني خسروي في ذمة الله

توفي الكاتب والمترجم والمخرج المسرحي الايراني ركن الدين خسروي عن عمر ناهز الـ87 عاما بلندن.

وكان يعاني خسروي من مرض الزهايمر ولازم الفراش بسبب الشيخوخة في الفترة الأخيرة.

ركن الدين خسروي أحد مؤسسي جامعة الفنون الدراماتيكية بإيران ويعتبر  أحد كبار الفن المسرحي بإيران.

ولد خسروي عام 1929 بطهران دخل الجامعة ليدرس القانون لكن انصرف عنه لمتابعة هوايته وهي التمثيل المسرحي ويعتبر من ضمن أولى طلاب التمثيل بإيران.

يحمل خسروي في سجله الفني اخراج مسرحيات «صمت البحر» و«نهاية اللعبة» و«خلف الزجاج» و«تحية وسلام» و...

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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