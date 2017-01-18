وكان «والدراما» قد شارك في عدة مهرجانات دولية اولها مهرجان برلين السينمائي وشارك بعدها في مهرجانات دولية اخرى منها: مهرجان بومباي ومهرجان كولومبيا ومهرجان كولن ومهرجان لندن و...

يروي الفيلم قصة فتى من اهالي مدينة آبادان جنوبي ايران، يشبه شَعرُه شعرَ «والدراما» لاعب كرة القدم الكولومبي. «والدراما» يريد ان يحصل على شهادة ميلاد بإسمه الحقيقي ويضطر الى ان يغادر آبادان متوجها الى طهران اثر حادث، لكنه يواجه احداثا في هذه المدينة وبالتالي يكشف هويته الحقيقية.

ويشارك في تمثيل الفيلم النجوم: حامد علي بور ونفيسة زارع ووحيد نفر وغيتي قاسمي واسدالله منجزي وماهان خورشيدي وطيبة نك آزاد وطاهر نك آزاد ورضا زال بور.