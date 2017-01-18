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رقم الخبر: 185141 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:36 الاقسام: ثقافة وفن  
«والدراما» يفوز بجائزة مهرجان براغ للافلام الايرانية

«والدراما» يفوز بجائزة مهرجان براغ للافلام الايرانية

فاز الفيلم السينمائي الايراني «والدراما» للمخرج عباس اميني بجائزة افضل فيلم في مهرجان براغ للافلام الايرانية.

وكان «والدراما» قد شارك في عدة مهرجانات دولية اولها مهرجان برلين السينمائي وشارك بعدها في مهرجانات دولية اخرى منها: مهرجان بومباي ومهرجان كولومبيا ومهرجان كولن ومهرجان لندن و...

يروي الفيلم قصة فتى من اهالي مدينة آبادان جنوبي ايران، يشبه شَعرُه شعرَ «والدراما» لاعب كرة القدم الكولومبي. «والدراما» يريد ان يحصل على شهادة ميلاد بإسمه الحقيقي ويضطر الى ان يغادر آبادان متوجها الى طهران اثر حادث، لكنه يواجه احداثا في هذه المدينة وبالتالي يكشف هويته الحقيقية.

ويشارك في تمثيل الفيلم النجوم: حامد علي بور ونفيسة زارع ووحيد نفر وغيتي قاسمي واسدالله منجزي وماهان خورشيدي وطيبة نك آزاد وطاهر نك آزاد ورضا زال بور.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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