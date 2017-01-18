وأفادت الوفاق ان اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق لبعثة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة عقدت اليوم الثلاثاء اجتماعها برئاسة حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكر ، حيث صرح ممثل الولي الفقيه بمنظمة الحج والزيارة : انه في حالة تهيئة الترتيبات والظروف المطلوبة ، فان الجميع مصممون على اداء فريضة الحج العام المقبل.

واشار الى الدعوة التي وجهتها السعودية لاجراء لقاءات ومحادثات بين الجانبين بشأن موسم الحج المقبل ، وقال : ان وزير الثقافة والارشاد الاسلامي صالحي اميري ، بعث برسالة الى وزير الحج السعودي اوضح فيها وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعرب قاضي عسكر عن أمله في ان تتوصل المحادثات بين ايران والسعودية الى نتيجة مرجوة بالتمهيد لاقامة فريضة الحج الموسم المقبل.

كما اشار ممثل الولي الفقيه بمنظمة الحج والزيارة ، الى ان السعودية اعلنت ان حصص حجاج الدول ستزداد العام المقبل ، وطلبت من مسؤولي منظمة الحج والزيارة وبعثة قائد الثورة الاسلامية وضع آليات مناسبة في لجان الخبراء لجميع المسائل المتعلقة بالحج ، والاستعداد لايفاد نحو 80 الف حاج ايراني.

ووصف قاضي عسكر الاجواء السائدة على مستوى المجتمع والمسؤولين في مسار اقامة الحج في الموسم المقبل بانه مسار منطقي وحكيم ، معربا عن أمله في اقامة مناسك الحج بشكل لائق وبكرامة.

من جانبهم اوضح حميد محمدي مسؤول منظمة الحج والزيارة ومدراء الاقسام المختلفة في المنطقة وبعثة قائد الثورة الاسلامية الترتيبات المتخذة لاجراء مناسك الحج العام المقبل ، والاستمرار بعقد اجتماعات الخبراء لوضع البرامج لحل المشاكل العالقة.

واعلن في هذا الاجتماع عن زيادة قوافل زيارة العتيات المقدسة في العراق خلال عطلة رأس السنة الايرانية (نوروز) بنسبة 50 بالمائة ، وتسجيل اسماء الراغبين بالزيارة الشهر المقبل.

واشار مسؤول منظمة الحج والزيارة انه سيتم خلال ايام نوروز ارسال 150 قافلة لزيارة العتبات المقدسة يوميا كحد أدنى.