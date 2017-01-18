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رقم الخبر: 185138 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:36 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان ايرانيان يشاركان في مهرجان «مينيمال» بالنروج

فيلمان ايرانيان يشاركان في مهرجان «مينيمال» بالنروج

وسينافس الفيلمان «رجال القبور» (كورمردها) للمخرج علي مردمي و«الصمت» (سكوت) للمخرجين علي عسكري وفرنوش صمدي افلاماً من عدة بلدان من العالم.

وسينافس الفيلمان «رجال القبور» (كورمردها) للمخرج علي مردمي و«الصمت» (سكوت) للمخرجين علي عسكري وفرنوش صمدي افلاماً من عدة بلدان من العالم في قسم المسابقة من المهرجان منها: هولندا، السودان، امريكا، مصر، اسبانيا، المانيا، فرنسا، النمسا، انجلترا، سويسرا، بولندا، البرتغال، المكسيك، كندا وكوسوفو .

وسيقام المهرجان الذي يشارك فيه كل سنة اكثر من 200 فيلم من مختلف انحاء العالم ، في الفترة بين 25 الى 29 يناير الجاري.

فيلم «رجال القبور» من تأليف واخراج على مردمي وتمثيل هادي افتخار زادة ورضا خروجيان ووحيد رضوي

اما «الصمت» فيحكي قصة فتاة تدعى فاطيما تتلقى خبرا من الطبيب ويجب أن تترجمه لأمها لكنها تفضل أن تختار الصمت...

والفيلم مترجم للغات الكردية والانجليزية والايطالية ويشارك في تمثيله فاطيما لاكس وولنتيناكار نلوتي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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