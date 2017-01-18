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رقم الخبر: 185137 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:36 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة افلام ايرانية تعرض في مهرجان إسباني

ثلاثة افلام ايرانية تعرض في مهرجان إسباني

سيعرض الفيلم الايراني القصير «السمكة» (ماهي) للمخرج والمونتير سامان حسين بور في الدورة الخامسة لمهرجان «ميكة» الدولي في اسبانيا، ويعتبر هذا العرض الثالث للفيلم حيث سبق وان عرض مرتين في اسبانيا.

هذا وسيشارك الى جانب «السمكة» فيلمان ايرانيان قصيران آخران هما: «العم نوروز» للمخرجة فرخندة ترابي وسيعرض في قسم الانيميشن و«خصلة شعر» للمخرجة سارا حصاري وسيعرض في قسم افلام الأطفال، كما سيعرض فيلم «السمكة» في القسم القصصي.

وستتنافس الأفلام الايرانية الثلاثة مع افلام من كل من هولندا، وبولندا، والمانيا، والأوروغواي، واستراليا، وانجلترا، والسعودية، وروسيا، والتشيك، وايرلندا، والأرجنتين، والمسكيك، والهند وايطاليا واسبانيا المستضيفة وعدد من البلدان الأخرى.

وستقام فعاليات المهرجان اعتباراً من يوم غد الخميس 19 حتى 26 من كانون الثاني / يناير الجاري في اسبانيا.

وكان فيلم «السمكة» قد عرض حتى الآن في العديد من المهرجانات الدولية وحصل على جوائز منها.

ويروي «السمكة» قصة عجوز وعجوزة يعانيان حدثاً تسبب به نقص المياه، ويعتبر ثالث افلام المخرج حسين بور.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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