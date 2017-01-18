قبل ثلاثة أشهر ونصف من المواجهة المرتقبة بين الملاكمين الأوكراني فلاديمير كليتشكو والبريطاني أنتوني جوشوا، لتحديد هوية بطل العالم في الوزن الثقيل، أعلنت الهيئة المنظمة للمباراة أنها باعت 80 ألف تذكرة حتى الآن للجماهير الراغبة في حضور هذه المباراة.

وعقب انطلاق المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر الاثنين، بدأت المقاعد المخصصة للجماهير، والبالغ عددها 90 ألف مقعدا في النفاد.

وتقام هذه المواجهة المرتقبة بين الملاكمين الكبيرين في 29 نيسان/أبريل المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهت المرحلة الأولى من بيع التذاكر في كانون أول/ديسمبر الماضي، حيث بيعت وقتها 50 ألف تذكرة بأسعار تتراوح بين 40 و800 جنيه إسترليني (بين 50 و1000 دولار)، فيما تصل أسعار التذاكر المميزة "في أي بي" إلى ألفي جنيه إسترليني.

ويعتبر جوشوا (27 عاما) صاحب حزام الاتحاد الدولي للملاكمة، من أفضل الملاكمين في الوقت الراهن ويتنبأ له بتحقيق المزيد من الانجازات في الوزن الثقيل في المستقبل.

وفاز الملاكم البريطاني، الحائز على الميدالية الذهبية لأولمبياد ريو دي جانيرو، بجميع مبارياته الـ 18، التي خاضها منذ احترافه رياضة الملاكمة، بالضربة القاضية.

ويسعى كليتشكو، الذي يتم عامه الـ 41 قبل المباراة، إلى استعادة ألقابه بعد 17 شهرا من هزيمته المفاجئة أمام البريطاني الآخر تايسون فوري.

وفاز الملاكم الأوكراني بـ 64 من أصل 86 مباراة خاضها خلال مسيرته الاحترافية.

ويخوض الملاكمان، المباراة في إطار صراعهما على ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة والرابطة العالمية للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة.