أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، التي تعرف إعلاميا بـ«جائزة البوكر العربية»، القائمة الطويلة للروايات المرشّحة لنيلها لعام 2017.

وتشتمل القائمة حسب بيان صادر عن الجائزة الاماراتية على 16 رواية صدرت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وقد تم اختيارها من بين 186 رواية ينتمي كتابها إلى 19 دولة عربية.

وتم اختيار الروايات الـ 16 من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء برئاسة الروائية الفلسطينية سحر خليفة.

والروائيين المدرجين على القائمة يمثلون 10 دول عربية، وتتراوح أعمارهم بين 37 و76 عاما.

والروايات التي دخلت القائمة الطويلة للجائزة للعام 2017 هي «فهرس» للروائي سنان أنطون (العراق/منشورات الجمل)، و«السبيليات» للروائي إسماعيل فهد إسماعيل (الكويت/نوفا بلس للنشر والتوزيع)، و«زرايب العبيد» للروائية نجوى بن شتوان (ليبيا/دار الساقي)، و«المغاربة» للروائي عبد الكريم جويطي (المغرب/المركز الثقافي العربي)، و«سنة الراديو» للروائي رينيه الحايك (لبنان/دار التنوير)، و«مذبحة الفلاسفة» للروائي تيسير خلف (سوريا/المؤسسة العربية للدراسات والنشر).

أيضا شملت الروايات على القائمة الطويلة كلا من «أولاد الغيتو - اسمي آدم» للروائي إلياس خوري (لبنان/دار الآداب)، و«مقتل بائع الكتب» للروائي سعد محمد رحيم (العراق/دار ومكتبة سطور)، و«باولو» للروائي يوسف رخا (مصر/دار التنوير)، و«منتجع الساحرات» للروائي أمير تاج السر (السودان/دار الساقي)، و«في غرفة العنكبوت» للروائي محمد عبد النبي (مصر/دار العين)، و«هوت ماروك» للروائي ياسين عدنان (المغرب/دار العين)، و«سفاستيكا» للروائي علي غدير (العراق/دار ومكتبة سطور)، و«أيام التراب» للروائي زهير الهيتي (العراق).

وأنشئت الجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2007 في أبوظبي بدولة الإمارات وتم تنظيمها بتمويل من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وبدعم من مؤسسة جائزة بوكر البريطانية.

وتمنح الجائزة في مجال الرواية حصرياً ويتم ترشيح ست روايات للقائمة القصيرة لتتنافس فيما بينها على الجائزة وتمنح الرواية الفائزة خمسين ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى عشرة آلاف دولار لباقي الروايات على القائمة القصيرة.

وكانت رواية «مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة» للفلسطيني ربعي المدهون توجت بالجائزة في نسختها للعام 2016.

والمدهون هو أول فلسطيني يفوز بالجائزة التي سبق ووصل إلى قائمتها القصيرة في 2010.