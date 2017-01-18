أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس على ضرورة استمرار المحادثات مع المسؤولين الايرانيين وقال: الحقيقة هي ان ايران وسورية في خندق واحد لمواجهة الإرهاب وهذه النقطة المشتركة يجب ان تكون نموذجا للجميع.

وثمن رئيس الوزراء السوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في طهران مع النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، الدور الكبير للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الإرهاب ودعم الشعب والحكومة في سوريا على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأضاف خميس ان الحرب الحالية في سورية الحقت دمارا شاملا بهذا البلد، كما تحققت انتصارات، وهذه الانتصارات مدينة لتضحيات وصمود الشعب السوري وجيشه على مدى 6 سنوات.

وقال: كما اننا مدينيون لدعم وحماية الجمهورية الاسلامية الايرانية الواسعة لسورية ونأمل بتحقيق المزيد من الانتصارات في مختلف المجالات في ظل التعاون الشامل بين البلدين.

وأوضح المهندس خميس في جانب آخر من تصريحاته عقب توقيع العقود مع الجانب الايراني، ان هذه العقود التي تم توقيعها اليوم والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون الصناعي والإستثمارات واستثمار الشركات الإيرانية في سورية وإنشاء المصانع وإعادة الاعمار.

وبين المهندس خميس أن الجانبين اتفقا على وضع رؤية تطويرية جدية انطلاقا من الواقع الحالي والتحديات وأيضا من الرغبة المتبادلة بين الجانبين في تطوير العلاقات الاقتصادية موضحا أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة وأن تبدأ من اليوم وتستمر اللقاءات بشكل دائم لمناقشة الواقع وتطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

ولفت المهندس خميس الى أن المناقشات والمباحثات الاقتصادية مع الجانب الإيراني كانت بناءة وجيدة موضحا أن الوفد السوري نقل الى الجانب الإيراني رؤية الحكومة السورية لعناوين التعاون للفترة المستقبلية في كل المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية وذلك بما يحقق الفائدة للبلدين الشقيقين.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء السوري وفد حكومي يضم وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير مكتب تسويق النفط.

وفي وقت سابق بحث المهندس خميس مع جهانغيري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والانتاجية.

كما جرت مباحثات بين الوفدين السوري والإيراني برئاسة المهندس خميس وجهانغيري.

وحضر المباحثات نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والسفير السوري في طهران عدنان محمود.