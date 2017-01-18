تم بحث سبل التعاون الثقافي بين إيران وجمهورية أذربيجان وذلك في إجتماع مشترك بحضور المستشار الثقافي الإيراني في باكو إبراهيم إبراهيمي ومدير عام الثقافة والإرشاد الإسلامي ورئيس جمعية الفنون المسرحية في أذربايجان الشرقية مع رئيس المسرح الموسيقي الحكومي في باكو علي قسمت لإلىيف.

وخلال الإجتماع الذي عقد في مدينة تبريز شمال غرب ايران، قال المستشار الثقافي الإيراني في باكو إبراهيم إبراهيمي إن البلدين لديهما مشتركات تاريخية وثقافية ولغوية ودينية عميقة مما يحتم عليهما التعاون أكثر من أي وقت مضى.

وقال: إننا كلما طورنا التعاون فيما بيننا فإن هناك المزيد من مجالات التعاون المشتركة.

وأعرب عن أمله بأن يشمل التعاون بين الجانبين المجالات الثقافية وخاصة المسرح والسينما والموسيقى والشعر والأدب.

من جانبه قال رئيس المسرح الموسيقي الحكومي في باكو علي قسمت لإلىيف إن ما يمكن إنجازه في مجال الثقافة قد يعجز عنه رجال السياسة مشيراً إلى أن أول لقاء بين المسؤولين الثقافيين الأذربيجانيين والإيرانيين حدث بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي وقبل أن يبدأ رجال السياسة بتوثيق العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى علاقة الشعب الأذربيجاني بإيران وقال إن الشعب الأذربيجاني ومنذ الولادة يعشقون إيران وتبريز بشكل خاص.

وأثني علي دور المستشارية الثقافية الإيرانية في باكو في تعزيز التعاون بين البلدين.