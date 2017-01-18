خاص - الوفاق/استدعت السيدة مايدا جيجيج مدربة المنتخب الوطني الايراني للسيدات بالكرة الطائرة 14 لاعبة للمعسكر التدريبي الذي سيبداً اعتباراً من 20 يناير الجاري والذي يستمر لمدة 6 أيام،

للمعسكر التدريبي الذي يبدأ اعتباراً من يوم 20 يناير

ليغادر بعدها المنتخب الى مالديف للمشاركة في البطولة التي ستقام هناك لانتخاب الفرق التي ستترشح من آسيا المركزية، حيث انتقلت ايران من اتحاد غرب آسيا الى اتحاد آسيا المركزية.

وستبدأ هذه البطولة في 27 من هذا الشهر ولغاية 29، حيث سيقابل المنتخب الايراني للسيدات كل من منتخبات الهند والنيبال ومالديف.

واللاعبات اللاتي استدعين الى المعسكر التدريبي هن:

(سودابة باقر بور – شبنم علي خاني – ندا جملانيان – مائدة برهاني – فرزانه زارعي – شكوفة صفري – زينب غيوه – فرنوش شيخي – نكار كياني – فرزانة مراديان – مهسا صابري – مهسا كد خدا – نكين شيرتري وفرانك بابليان).

ومايدا جيجيج بعنوان مددربة الفريق بالاضافة الى نازلي عليائي كمديرة للفريق وفاطمة عبد الهي مساعدة للمدربة، وساجدة سروش بعنوان طبيبة ومريم فراتي مساعدة ثانية للمدربة وسحر محمد ياري بعنوان مساعدة طبيبة.

ومن الجدير بالذكر ان الدورة الثامنة عشرة لبطولة الطائرة العالمية للسيدات 2018 والتي ستكون للفترة من (29 ايلول ولغاية 19 اكتوبر) من 2018 وبحضور 24 فريقا.

وثلاثة فرق الان ضمن التواجد في هذه البطولة وهي امريكا بعنوان حاملة اللقب واليابان مضيفة البطولة والبرازيل بعنوان بطلة امريكا الجنوبية سنة 2015.

والقارة الاسيوية بالاضافة الى الدولة المضيفة فلها اربع حصص أخرى.