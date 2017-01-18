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رقم الخبر: 185130 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:38 الاقسام: ثقافة وفن  
أوبريت «الأرض المقدسة».. موسيقيون يقرعون جرس الخطر بألحانهم
مهرجان فجر للموسيقى

أوبريت «الأرض المقدسة».. موسيقيون يقرعون جرس الخطر بألحانهم

أحيت فرقة «ناميرا» الموسيقية للصم بقيادة فرهاد هراتي وفرقة «كرفيلار مونيك ايران» بقيادة عليرضا شفقي نجاد أوبريت «الأرض المقدسة» ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان فجر للموسيقى.

إن مهرجان فجر للموسيقى في دورته الثانية والثلاثين تستمر فعاليته خلال هذا الأسبوع بإقامة الحفلات الموسيقية، حيث أحيت فرقة «ناميرا» الموسيقية للصم بقيادة فرهاد هراتي وفرقة «كرفيلار مونيك ايران» بقيادة عليرضا شفقي نجاد أوبريت «الأرض المقدسة» شارك فيها 150 فنان.

توناولت أوبريت «الأرض المقدسة» مواضيعاً انسانياً وبيئية ترافقت بعرض لصور فوتوغرافية تعكس الأزمات الحالية من هجرة ولجوء وموت وكوارث طبيعية وحروب.

وتحاكي هذه الأمسية الموسيقية أهمية وعي الانسان للمخاطر التي تهدد الأرض والبيئة وضرورة العمل الجاد تجاه إنقاذ مستقبل الأجيال القادمة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/مهر
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