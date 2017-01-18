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رقم الخبر: 185129 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:38 الاقسام: ثقافة وفن  
غدا.. اقامة ندوة «الكتابة الابداعية» في طهران

غدا.. اقامة ندوة «الكتابة الابداعية» في طهران

تقيم مؤسسة مدينة الكتاب المركزية بالتعاون مع مؤسسة أبحاث أطفال العالم في العاصمة طهران غد الأربعاء ندوة «الكتابة الابداعية» بحضور القاص الايراني المعاصر هوشنك مرادي كرماني.

ويعتبر القاص مرادي كرماني من الأدباء المعاصرين اشتهر بمجموعته القصية «قصص مجيد» للأطفال، يعرض في هذه الندوة الأبعاد المختلفة للإبداع في الكتابة ولاسيما في مجال أدب الأطفال.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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