ويعتبر القاص مرادي كرماني من الأدباء المعاصرين اشتهر بمجموعته القصية «قصص مجيد» للأطفال، يعرض في هذه الندوة الأبعاد المختلفة للإبداع في الكتابة ولاسيما في مجال أدب الأطفال.