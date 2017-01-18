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رقم الخبر: 185128 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:40 الاقسام: رياضة  
نادال يتغلب على فلوريان في بطولة استراليا

نادال يتغلب على فلوريان في بطولة استراليا

استهل الإسباني رافائيل نادال امس الثلاثاء مشواره في استراليا المفتوحة أولى بطولات الجراند سلام للتنس هذا العام، بفوز مقنع على الألماني فلوريان ماير، 6-3 و6-4 و6-4.

وبهذا أنهى المرشح التاسع للقب، وبطل استراليا في 2009، الذكريات السيئة له في البطولة العام الماضي عندما ودعها من الدور الأول أمام مواطنه فرناندو فيرداسكو.

ونجح نادال في تخطي ماير المصنف 49 عالميا، في ساعتين وأربع دقائق في لقاء كسر فيه إرسال الألماني ثلاث مرات، ولم يمنحه أي فرصة للكسر.

وسيواجه اللاعب الإسباني في الدور الثاني منافسه القبرصي، ماركوس باجداتيس، الذي أطاح بالروسي ميخايل يوجني 6-3 و3-0 قبل انسحاب الأخير لمشكلات في التنفس.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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