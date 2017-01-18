تجدر الإشارة إلى أن مدينة تبريز تعد مركزاً اقتصادياً في إيران لذا يقصدها المستثمرون من داخل البلاد وخارجها لاستثمار أموالهم في مختلف المشاريع فهناك الكثير من المصانع والمعامل الضخمة كمعامل الإسمنت والنسيج والسيارات والجرارات والدواء ومصافي النفط

ومعامل البتروكيمياويات إلى جانب مصانع الوسائل المنزلية والأجهزة الدقيقة والمعدات بمختلف أنواعها والمناجم والصناعات الغذائية والمياه المعدنية وزراعة التبغ ومعامل النسيج والألبسة والجلود ناهيك عن الحرف اليدوية المتنوعة وعلى رأسها حياكة السجاد وصناعة الأحذية وسائر الفنون الجميلة.

السكان المحليون يلقبون مدينتهم بألقاب عديدة ومن أبرزها: مدينة بدون متسولين، مدينة الأنفاق والجسور، مدينة الأمن، مدينة الأجواء الصحية، مركز الاستثمار، ثاني مدينة صناعية في إيران، ثاني مدينة جامعية في إيران، ثاني مدينة تحتوي على مباني شاهقة في إيران، ثاني مركز للعلوم الطبية في إيران، ثاني مدينة في استقطاب السائحين في إيران، وفيما يلي نذكر بعض المعالم الأثرية والطبيعية في محافظة أذربيجان بشكل مقتضبٍ:

منطقة «آزاد أرس» أرض المصادر الطبيعية والسياحية

في الحدود الشمال غربية لإيران وفي محاذاة حدود كل من جمهورية أذربيجان وأرمينيا وجمهورية نخجوان تقع منطقة سياحية اسمها « آزاد أرس « ومع ذلك فهي تعتبر أكثر المناطق الحدودية أمناً في الجمهورية الإسلامية مما جعلها قطباً سياحياً هاماً ومحلاً لاستثمار الأموال.

هذه المنطقة السياحية الجميلة ذات أجواء عذبة وطبيعة خضراء وما يزيزد من روعتها نهر «أرس» الذي يجري في نواحيها وإلى جانب سفوح جبال «كيا مكي» التي تعتبر ملاذاً آمناً للحيوانات البرية لذلك اعتبرتها الحكومة محمية طبيعية إذ تقطنها مختلف أنواع الغزلان والظباء والماعز الجبلي والفهود الجبلية والدببة إلى جانب أصناف عديدة من الطيور المهاجرة.

جبل «كنجي قالاسي»: جنوبي مدينة جلفا يقع جبل «كنجي قالاسي» والذي يقول علماء التربة إنه قد نشأ قبل أكثر من 38 مليون عام إثر انفجار بركان عظيم لذلك تتوفر فيه مناجم عديدة لمختلف المعادن وأحجار الرخام الخضراء.

متنزه جبال «أرس»: من جملة المناطق السياحية في هذه المنطقة متنزه جبال «أرس» الذي تبلغ مساحته 26 هكتاراً، وكذلك حمام جلفا التراثي ومحمية «أرس باران» أو ما يسمى «إينان لو» وقرية «اشتبين» التي تنتشر فيها منازل جميلة مزينه بمختلف فنون الزخرفة وصخور الرخام المنقوشة التي يرجع تأريخها إلى العهد الصفوي، وكذلك شلال «آسياب» ونزل خواجه نظر «عباسي»، ومرقد السيد محمد نوجه مهر، وكنيسة «تشوبان»، ومباني «كردشت»، وكنيسة «استبنانوس».

منطقة «أرس باران» جنة أذربيجان: مدينة «كليبر» أو «أرس باران» تقع في محاذاة منطقة آزاد آرس ونظراً لوفرة غاباتها الخضراء وارتفاع أراضيها عن سطح البحر فهي ذات أجواء معتدلة في فصل الصيف.

ومن أبرز معالمها التراثية قلعة جمهور أو كما تسمى قلعة «إقامت كاه»، ومركز قيادة الحاكم بابك خرم دين الذي انتفض على الحكم العباسي، وهذه الأماكن تستقر في قلب الغابات الجبلية الخضراء مما أضفى على المدينة جمالاً وروعةً.

ومن جملة معالمها الطبيعية والتراثية الأخرى ما يلي: مياه قلعة كندي المعدنية الدافئة، وادي بيغام، محمية آينا لو، المبنى التراثي في آينا لو، مكيدي دره سي، قلعة دره سي.

مدينة «شبستر» في محاذاة بحيرة أرومية: تطل مدينة «شبستر» على ضفاف بحيرة أرومية الشهيرة وقبل أن تجف مياه هذه البحيرة كانت فيها العديد من الجزر الصغيرة والموانئ والكثير من الحيوانات البرية التي لا يكاد الإنسان يراها اليوم بعد أن دمرت بيئتها الطبيعية.

وتعتبر هذه المدينة واحدة من المناطق الدينية الهامة بمحافظة أذربيجان الشرقية لذلك أنجبت شخصيات عديدة أشهرها الشيخ محمود الشبستري الذي يعد أحد أبرز الشعراء والعرفاء في القرن الثامن الهجري.

وأما أهم معالمها الأثرية فهي كالتالي: شلال «سرك أند ديزج»، كنيسة سهرقه، بيداء «قوم تبه».