إذا كنتِم تسعون للتخلص من اصفرار الأسنان التي تتسبب في إحراجكم أمام الجميع ولا ترغبون إجراء عمليات التبييض التي تحتاج إلى تكلفة عالية، بالإضافة إلى عدم التأكد من نتيجتها؟

وأفادت الوفاق إليكم الحل السحري المقدم من خبيرة التجميل والماكياج، هبة مصطفى، لتتمكنوا من الظهور بإطلالة مميزة دون تشكيل خطورة على أسنانكم.

المكونات: ليمون. كركم. فرشاة أسنان.

طريقة التحضير: خلط المكوانات معاً، وغمس فرشاة الأسنان فيه، ثم غسل الأسنان بالخليط جيداً. اشطفوا أسنانكم بالماء الفاتر، وكرروا الخليط 3 مرات أسبوعياً وستلاحظون الفرق.