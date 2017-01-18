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رقم الخبر: 185124 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:40 الاقسام: محليات  
ظريف يزور ماليزيا وسويسرا

ظريف يزور ماليزيا وسويسرا

سيجري وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف زيارة الى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيبحث في وضعية المسلمين في بورما ودعمهم.

وأفاد المركز الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، ان ظريف سيجري زيارة قصيرة الى سويسرا قبيل زيارته ماليزيا، تلبية لدعوة تسلمها في وقت سابق للمشاركة في الاجتماع السنوي لـ «مجمع الاقتصاد العالمي»؛ وسيدلي كلمة فيه حول آخر المستجدات على الساحة الاقليمية وخاصة في سوريا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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