سيجري وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف زيارة الى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيبحث في وضعية المسلمين في بورما ودعمهم.

وأفاد المركز الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، ان ظريف سيجري زيارة قصيرة الى سويسرا قبيل زيارته ماليزيا، تلبية لدعوة تسلمها في وقت سابق للمشاركة في الاجتماع السنوي لـ «مجمع الاقتصاد العالمي»؛ وسيدلي كلمة فيه حول آخر المستجدات على الساحة الاقليمية وخاصة في سوريا.