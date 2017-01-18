ووفقا للأطباء "تعرضت كريستي البالغة من العمر 25 عاما لنوع نادر من السرطان ما اضطرهم لبتر ساقها من الركبة، لكن الفتاة فاجأتهم حين طلبت قبل العملية أن يحتفظوا بساقها التي ستبتر، ولم تستطع إدارة المشفى أن ترفض طلبها حينذاك، وأعطوها الساق المبتورة بعد العملية بشهر".

وحول الموضوع الغريب علق صديق الفتاة بالقول: "بعد أن تعافت كريستي قررت أن تفتح حسابا جديدا على إنستغرام بعد أن عرضت عليها الفكرة، وبعدها بدأت بنشر صور لعظام الساق المبتورة.. إنها تصطحب تلك الساق معها أينما ذهبت، وتنشر صورا لها في أماكن مختلفة، على الشاطئ وفي ملعب الغولف وحتى على شجرة عيد الميلاد".