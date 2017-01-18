  • الأربعاء ١٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185121 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:46 الاقسام: منوعات  
زواج بقرار جمهوري .. «رحاب» تدعو «السيسي» لفرحها

زواج بقرار جمهوري .. «رحاب» تدعو «السيسي» لفرحها

على طريقة فيلم «جواز بقرار جمهوري»، أرسلت رحاب صلاح دعوة لرئاسة الجمهورية تدعو فيها الرئيس السيسي لحضور حفل زفافها نهاية هذا الشهر.

قالت العروس في دعوتها: «يشرفني دعوة فخامتكم لحضور حفل زفافي، والتي تعد أقصى أمنياتي في الحياة، فقد استمعت لكلماتكم الصادرة من القلب، وأنت تقول بنات مصر بناتي، وشعرت بها صادرة من أب حنون عليهم وقد غمرت قلبي الفرحة، وباعتباري إحدى بناتك، أتشرف بتوجيه دعوتي إليكم لحضور حفل زفافي لتكتمل فرحتي التي لن تتم إلا بتشريفكم».

وعن الدعوة قالت رحاب لـ«المصري اليوم» إنها فكرت في دعوة الرئيس الذي اعتاد مفاجأة الشعب بمواقف لا يتوقعها أحد مثل مقابلته للحاجة زينب التي تبرعت بقرطها الذهبي لصالح مصر وكذلك لقاؤه مع فتاة العربة، مما أشعرني برغبة في دعوته لحضور الفرح باعتباري بنت من بنات مصر التي تحلم أن يكون الرئيس في حفل زفافها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المصري اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec