قالت العروس في دعوتها: «يشرفني دعوة فخامتكم لحضور حفل زفافي، والتي تعد أقصى أمنياتي في الحياة، فقد استمعت لكلماتكم الصادرة من القلب، وأنت تقول بنات مصر بناتي، وشعرت بها صادرة من أب حنون عليهم وقد غمرت قلبي الفرحة، وباعتباري إحدى بناتك، أتشرف بتوجيه دعوتي إليكم لحضور حفل زفافي لتكتمل فرحتي التي لن تتم إلا بتشريفكم».

وعن الدعوة قالت رحاب لـ«المصري اليوم» إنها فكرت في دعوة الرئيس الذي اعتاد مفاجأة الشعب بمواقف لا يتوقعها أحد مثل مقابلته للحاجة زينب التي تبرعت بقرطها الذهبي لصالح مصر وكذلك لقاؤه مع فتاة العربة، مما أشعرني برغبة في دعوته لحضور الفرح باعتباري بنت من بنات مصر التي تحلم أن يكون الرئيس في حفل زفافها.