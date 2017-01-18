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رقم الخبر: 185120 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
اكتشاف جديد قد يبقي البشرة شابة مدى الحياة

اكتشاف جديد قد يبقي البشرة شابة مدى الحياة

توصل باحثون إلى طريقة جديدة للمحافظة على البشرة الشابة والناعمة، عبر تجديد الخلايا الدهنية التي تبعد التجاعيد الدالة على التقدم في العمر.

وأفادت الوفاق وصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه سيكون «إكسير الحياة»، إذ سيبقي البشرة بعيدا عن تأثيرات التقدم في العمر، كما أن له دور في شفاء الجروح وإخفاء الندبات أيضا.

وكشفت الدراسات أن عُقد بصيلات الشعر تُعتبر مفتاح الحفاظ على شباب البشرة، حيث تٌفرز جزيئا حيويا ضروريا للنمو يسمى «Bone Morphogenetic Protein». ويعمل على إرشاد الخلايا المكونة للندب الموجودة في الجروح الملتئمة، myofibroblasts (الأورمة الليفية العضلية الموجودة بين الخلايا الليفية والعضلية الملساء)، من أجل تحويل نفسها إلى خلايا شحمية. وأجريت اختبارات عملية على أنسجة الفئران والإنسان المكونة للندبة أظهرت نتائج جيدة.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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