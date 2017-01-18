قال ثلاثة من الخبراء الروس في القضايا الدولية إن إيران استطاعت عبر الاتفاق النووي تحقيق انجازات مبهرة خاصة على الصعيد السياسي.

وأشار الخبراء الروس الثلاث يوري بارسوكوف وماكسيم يوسين ويلنا فدوتووا في مقال مشترك نشر في صحيفة كوميرسانت الروسية إلى مرور عام على تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة قائلين: «لقد تم ألغاء قسم كبير من العقوبات ضد إيران حتى الآن واستطاعت إيران الرجوع إلى الساحة السياسية والاقتصادية الدولية».

وجاء في هذا المقال: «في بدايات عام 2017 استفادت إيران من الفرص السياسية التي وفرها الاتفاق النووي بشكل كامل ومؤثر وهناك فرص اقتصادية كثيرة تعمل ايران على استغلالها بأفضل شكل ممكن».

ووصف الخبراء الروس إيران وروسيا بأنهما حليفان رئيسيان للرئيس السوري بشار الأسد والذي استطاع أخيرا ان يحقق انتصارا كبيرا وغير مسبوق في حربه ضد الإرهاب وأكدوا أن إيران استطاعت أن تؤدي دوراً مصيرياً في مكافحة تنظيم داعش في العراق مما عزز من مكانتها ودورها في المنطقة بحيث باتت اليوم الى جانب روسيا وتركيا احد رواد مشروع الحوار السوري السوري المقرر ان تجري المرحلة الاولى منه في 23 يناير-كانون الثاني الجاري في العاصمة الكازاخية آستانة.

وأشار المقال الى ترحيب الساسة الغربيين بعودة ايران الى الساحة السياسية وقال انه تم على ضوء ذلك تبادل العديد من الزيارات بين ايران والدول الاوروبية على اعلى المستويات.