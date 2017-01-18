أقيم في مدينة برناوول في سيبيريا يوم 14 يناير الماضي ، مهرجان مكرس للحذاء الروسي التقليدي المصنوع من اللبّاد.

استضاف متحف الفنون الجميلة الحكومي فعاليات المهرجان المكرس لهذا النوع من الأحذية، الذي شاع ارتداؤه في المناطق الباردة في روسيا وفي سيبيريا بشكل خاص.

وقدم عمال في مجال التلبيد وأساتذة في تزيين اللباد وزخرفته من أنحاء إقليم ألطاي منتجاتهم لزوار المتحف.

وبحسب روسيا اليوم ، تحدث المعلمون من بين عمال التلبيد أمام الجمهور حول أسرار مهنتهم ودعوا الحضور للمشاركة في الدروس النموذجية الخاصة بتصنيع منتجات اللبّاد.

كما جرى هناك عرض أزياء مفصلة من اللباد وهو نوع من القماش غير منسوج أي قماش على شكل حصيرة من شعيرات الصوف المتماسكة بشكل قوي جدا. وقدمه مختصون في تصميم هذه الأزياء من دار الموضة المحلية.

واختتم المهرجان بحفلة غنائية أدتها فرقة “ستريلا” المتخصصة في أداء الأغاني الشعبية.