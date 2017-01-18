ظاهرة احتباس الماء في الركبتين تعني أن هناك تجمعاً زائداً للسوائل في مفاصل الركبتين أو حولهما. يمكن أن يحدث هذا بسبب احتباس الماء في الجسم، لكن يكمن السبب عموماً في السائل الذي تنتجه المفاصل والذي يتجمع في هذه المنطقة ويحدث هذا التأثير المزعج.

وأفادت الوفاق يمكن أن يؤدي الجرح في الركبة إلى تجمع الماء حول المفاصل فيها. إنها حالة مؤلمة جداً تحدّ من قدرة الشخص على تحريك ركبته، وحتى على المشي، وهذا يعني أن المريض يجد صعوبة في تحريك ثقله فيبقى في مكانه. هناك أعراض أخرى تتضمن التصلب والانتفاخ، بحسب السبب وحدّة المشكلة. الأسباب التقليدية لتجمُّع الماء في الركبتين تتضمن: جروح الركبة، بعض الالتهابات، النقرس، التهاب المفاصل وبشكل نادر، تكيسات وأورام خبيثة.

هذا العلاج الطبيعي الذي نقدمه لكم يمكن أن يساعدكم في إخراج الماء المتجمع في ركبتكم والتخلص من الألم الذي يرافقه.

المكونات: ملعقة كبيرة من الملح، صفار بيض طازج.

كيف تحضرون هذه الوصفة ؟ ابدأوا بخفق صفار البيض الطازج مع ملعقة الملح الكبيرة. ضعوا المزيج على ركبتكم مع التدليك بلطف. غلفوا ركبتكم بالسلوفان أو بفيلم من النايلون الشفاف ثم ثبتوه بضمادة مرنة.

غيروا الضمادة كل ساعتين وكل مرة يجب أن تستخدموا صفار بيضة طازجة جديدة. عادةً، يجب أن تستعملوا هذا العلاج 5 مرات في اليوم للحصول على نتيجة إيجابية.