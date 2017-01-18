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|رقم الخبر: 185114
|تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017
|الوقت: 00:43
|الاقسام: رياضة
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مدربو تزلج سويسريون يزورن ايران نهاية الاسبوع الجاري
يزور مدربو تزلج سويسريون ايران نهاية الاسبوع الجاري لنقل خبرات التدريب وآخر اساليب التزلج للمدربين الايرانيين.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان مدربي تزلج سويسريين يزورون ايران نهاية الاسبوع الجاري لنقل خبرات التدريب وآخر اساليب التزلج للمدربين الايرانيين.
وينقل هؤلاء المدربون الذين يلبون دعوة اتحاد التزلج الايراني للمدربين الايرانيين اساليب تعليم وتدريب المدربين السويسريين وذلك تمهيدا لعضوية ايران في المجمع العالمي للتدريب على رياضة التزلج.
ويزور "لوريس امبرسين" و"فينيسنت بايلت" ايران لنقل خبرات التدريب وتعليم التزلج، و"الباين" والساندرو" لنقل خبرات التعليم في رياضة التزلج على الجليد.
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