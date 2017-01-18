أعلن نائب وزیر الصحة للشؤون البحثیة والتقنیة أنه في عام 2016 احتفظنا بالمرکز الـ16 عالمیا والأول إقلیمیا في مجال کتابة ونشر المقالات في فرع العلوم الطبیة حیث نشرت 47 ألفا و700 مقال ووثیقة عالمیة.

وأفادت الوفاق تابع ملك زاده أن في العلوم الطبیة حققنا نموا جیدا واقتربنا من نشر 15 ألف مقال سنویا مصرحا أن في العام الماضي تبوأت ایران المرکز الـ18 عالمیا والأول إقلیمیا في عدد الإستشهادات بالمقالات العلمیة الطبیة.

وأضاف أن مؤشر الجودة في المقالات اتخذ إتجاها تصاعدیا وسجلنا نموا ملحوظا في 10 % من المقالات الأکثر إستشهادا ومن المتوقع أن یستمر تحقیق هذا النمو في المستقبل.

وأشار إلی أفضل واحد بالمائة من علماء العالم قائلا انه ان هناك 41 عالما إيرانيا متخصصا في فرع الطب ضمن أفضل واحد بالمائة من علماء العالم قائلا ان 421 من الباحثین الایرانیین یحلون ضمن أفضل علماء فرع العلوم الطبیة حیث یمتلکون مقالات بمؤشر إتش(هیرش)h-index أکثر من 15.

مؤشر إتش هو مؤشر مقاييس مستوى المؤلف فائدته لقياس كل من الإنتاجية والتأثير الإنتشاري بناء على المنشورات لعالم أو باحث أو مؤلف.