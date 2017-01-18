  • الأربعاء ١٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185112 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:43 الاقسام: رياضة  
الإيراني أنصاري فرد ينضم إلى "أولمبياكوس" اليوناني

الإيراني أنصاري فرد ينضم إلى "أولمبياكوس" اليوناني

انتقل اللاعب الإيراني كريم أنصاري فرد إلى نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، قادماً من نادي بانيونيس اليوناني حيث أمضى عامين.

وسبق للاعب الإيراني البالغ من العمر 26 عاماً أن لعب من قبل في صفوف نادي أوساسونا الإسباني، علماً بأنه بدأ مسيرته مع نادي "سايبا" الإيراني عام 2007 ثم انتقل بعد خمسة أعوام إلى نادي برسبوليس ثم تراكتور سازي عام 2013.

وخاض أنصاري فرد 54 مباراة دولية مع منتخب ايران، سجل خلالها 14 هدفاً، وهو يستعد حالياً لمواجهة قطر والصين يومي 23 و28 آذار/مارس المقبل ضمن المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتتصدر إيران حالياً ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0673 sec