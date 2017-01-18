انتقل اللاعب الإيراني كريم أنصاري فرد إلى نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، قادماً من نادي بانيونيس اليوناني حيث أمضى عامين.

وسبق للاعب الإيراني البالغ من العمر 26 عاماً أن لعب من قبل في صفوف نادي أوساسونا الإسباني، علماً بأنه بدأ مسيرته مع نادي "سايبا" الإيراني عام 2007 ثم انتقل بعد خمسة أعوام إلى نادي برسبوليس ثم تراكتور سازي عام 2013.

وخاض أنصاري فرد 54 مباراة دولية مع منتخب ايران، سجل خلالها 14 هدفاً، وهو يستعد حالياً لمواجهة قطر والصين يومي 23 و28 آذار/مارس المقبل ضمن المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتتصدر إيران حالياً ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.