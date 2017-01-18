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رقم الخبر: 185111 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:43 الاقسام: محليات  
مساعد رئيس الجمهورية: توفر اجواء التعاون الدولي اهم انجاز للإتفاق النووي

مساعد رئيس الجمهورية: توفر اجواء التعاون الدولي اهم انجاز للإتفاق النووي

وصف مساعد الرئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتكنولوجيا «سورنا ستاري» توفر اجواء التعاون الدولي بأنه اهم انجاز حققه الاتفاق النووي.

وقال ستاري في حديث لمراسل ارنا على هامش المؤتمر الثاني للهندسة والتكنولوجيا الخضراء لمستقبل مستدام، قال: ان الاتفاق النووي حقق انجازات عديدة بإمكاننا ان نشهد اثارها في تبادل الطلاب والتكنولوجيا بين الدول والتعاون بين الشركات المعرفية في مختلف البلدان.

وأوضح ان الكثير من العقود تم ابرامها في غضون العام الماضي وأن ايران حصلت على الكثير من التقنيات بعد الاتفاق النووي.

وأكد ستاري على ضرورة اخذ العبر من الأخطاء السابقة وتصحيح بعض الانطباعات الخاطئة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الى البلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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