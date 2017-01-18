المغرب يخيب الآمال ويسقط أمام 10 لاعبين من الكونغو سقط المنتخب المغربي أمام 10 لاعبين من جمهورية الكونغو (0-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء الإثنين على ملعب أوييم بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا.