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رقم الخبر: 185110 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:46 الاقسام: رياضة  
المغرب يخيب الآمال ويسقط أمام 10 لاعبين من الكونغو

المغرب يخيب الآمال ويسقط أمام 10 لاعبين من الكونغو

سقط المنتخب المغربي أمام 10 لاعبين من جمهورية الكونغو (0-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء الإثنين على ملعب أوييم بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا.

سجل جونيور كبنانجا هدف فهود الكونغو من متابعة بيسراه مستغلاً كرة مرتدة من القائم بعد عرضية من زميله هيرفي كاجي في الدقيقة (55).

وشهدت المباراة طرد البديل لوماليزا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة (81).

بهذا الفوز تصدر منتخب جمهورية الكونغو المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخبي توجو وكوت ديفوار اللذين اكتفيا بالتعادل السلبي في مواجهتهما الاثنين أيضًا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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