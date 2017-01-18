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رقم الخبر: 185109 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:46 الاقسام: رياضة  
روسيا تتخطى بولندا في مونديال اليد

روسيا تتخطى بولندا في مونديال اليد

فاز المنتخب الروسي لكرة اليد على نظيره البولندي بنتيجة (24 / 20) في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا بفرنسا، وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول متقدما 13 / 9.

كان المنتخب الروسي قد فاز في مباراته الأولى على اليابان 39 / 29 ثم خسر من النرويج 24 / 28.

فيما تلقى المنتخب البولندي هزيمته الثالثة حيث كان خسر في مباراتيه السابقتين من النرويج 20 / 22 ومن البرازيل 24 / 28.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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