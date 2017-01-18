فاز المنتخب الروسي لكرة اليد على نظيره البولندي بنتيجة (24 / 20) في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا بفرنسا، وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول متقدما 13 / 9.

كان المنتخب الروسي قد فاز في مباراته الأولى على اليابان 39 / 29 ثم خسر من النرويج 24 / 28.

فيما تلقى المنتخب البولندي هزيمته الثالثة حيث كان خسر في مباراتيه السابقتين من النرويج 20 / 22 ومن البرازيل 24 / 28.