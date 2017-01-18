قال الإدعاء إن محكمة أصدرت قرارا بإعدام امرأة لإحراقها ابنتها حية لزواجها من رجل اختارته بنفسها، وذلك في شرق باكستان.

وقال عبد الرؤوف إن القاضي تشودري إلياس في لاهور أدان الاثنين بارفين بيبي في تهمة إحراق ابنتها زينات رفيق حتى الموت بعد أسبوع من زواجها بحسن خان في يونيو حزيران الماضي.

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وقال عبد الرؤوف إن المحكمة اصدرت حكما آخر بحق أنيس رفيق بالسجن مدى الحياة لمساعدته والدته في قتل شقيقته (18 عاما).

وقال شاهد إقبال محامي الدفاع إن الابن لم يكن له دور في القتل وإنه أدين خطأ.

وقالت السلطات إن بيبي أعادت زينات إلى المنزل على وعد بالاحتفال بزواجها، إلا أنها قامت بإحراقها حية.