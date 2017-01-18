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رقم الخبر: 185106 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:46 الاقسام: منوعات  
باكستانية تحرق ابنتها لأنها تزوجت رغما عنها

باكستانية تحرق ابنتها لأنها تزوجت رغما عنها

قال الإدعاء إن محكمة أصدرت قرارا بإعدام امرأة لإحراقها ابنتها حية لزواجها من رجل اختارته بنفسها، وذلك في شرق باكستان.

وقال عبد الرؤوف إن القاضي تشودري إلياس في لاهور أدان الاثنين بارفين بيبي في تهمة إحراق ابنتها زينات رفيق حتى الموت بعد أسبوع من زواجها بحسن خان في يونيو حزيران الماضي.

وسنويا تقتل ألف امرأة في باكستان على يد أقارب فيما يعرف بجرائم الشرف - وفقا لسكاي نيوز عربية .

وقال عبد الرؤوف إن المحكمة اصدرت حكما آخر بحق أنيس رفيق بالسجن مدى الحياة لمساعدته والدته في قتل شقيقته (18 عاما).

وقال شاهد إقبال محامي الدفاع إن الابن لم يكن له دور في القتل وإنه أدين خطأ.

وقالت السلطات إن بيبي أعادت زينات إلى المنزل على وعد بالاحتفال بزواجها، إلا أنها قامت بإحراقها حية.

 

 
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مصدر الخبر: المحيط
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