وقال قائد العمليات الفريق الركن قوات خاصة عبد الامير رشيد يارالله، في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "قوات مكافحة الارهاب حررت، اليوم، حي المهندسين ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات".

وكانت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى" اعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، (17 كانون الثاني 2017)، عن تحرير حي نينوى الشرقية وسوق الاغنام ومنطقة باب شمس في الساحل الايسر للموصل.

وتمكنت القوات الامنية يوم أمس الاثنين (16 كانون الثاني 2017)، من تحرير عدة احياء جديدة من ساحل الموصل الايسر ابرزها حي الشرطة والمجموعة الثقافية والكندي والقيروان والجماسة ومرقد النبي يونس (ع).







