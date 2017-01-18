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رقم الخبر: 185103 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:48 الاقسام: عربيات  
العتبة الحسينية توقع مذكره تفاهم مع شركة بريطانية لانشاء مطار كربلاء الدولي

العتبة الحسينية توقع مذكره تفاهم مع شركة بريطانية لانشاء مطار كربلاء الدولي

اعلنت العتبة الحسينية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لانشاء مطار كربلاء الدولي، مبينة ان كلفة المشروع بلغت 500 مليون دولار.

وقال مدير شركة خيرات السبطين المهندس فوزي الشاه ان "العتبة الحسينية وقعت مذكرة مع شركة كوبر جيس البريطانية لانشاء مطار كربلاء الدولي وخلال 10 ايام من ابرام الاتفاق".
واضاف الشاهر ان "المذكرة نصت ان تقوم الشركة البريطانية بانشاء المطار بمدة انجاز تبلغ 18 شهرا وبكلفة تبلغ 500 مليون دولار كمرحلة اولى".
وكانت وزارة النقل قد وقعت في عام 2014 مع الأمانة العامة للعتبة الحسينية مذكرة تفاهم لإنشاء مطار الإمام الحسين في كربلاء المقدسة و من ثلاث مراحل ينفذ بطاقة نقل مسافرين 15 إلى 20 مليون مسافر سنويا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ السومرية
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