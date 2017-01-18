هو ابتكار جديد يمنح المستخدمين حرية أكبر في إجراء المكالمات الهاتفية الخاصة في الأماكن المفتوحة، كما أنه هدية ممتازة يمكن أن تقدمها للأشخاص كثيري الثرثرة حولك.

جهاز "هاش مي" Hushme هو أشبه بقناع صوتي مزود بتقنية بلوتوث، ويتم تركيبه على فم المستخدم مباشرة من أجل تلقي كلماته وتوصيلها إلى الهاتف دون أن يسمعها من هم في جواره.

يتألف الجهاز من قطعتين ترتبطان ببعضهما البعض أمام الفم عبر قوة مغناطيسية محكمة، وعند الربط يتم عزل الفم بشكل كامل، ليتيح الجهاز لمستخدمه التحدث والرد على المكالمات دون أن يسمعه أحد.

ولكي يتم عزل الصوت بشكل كامل، فإن جهاز "هاش مي" مزود بقطع من الإسفنج تفيد العزل وكذلك راحة الاستخدام عن ارتدائها على الوجه.

بالإضافة إلى ذلك فإن "هاش مي" مزود بمكبرات صوت خارجية، تقوم بتشغيل سلسلة من الأصوات عند استخدام الجهاز، من أجل ضمان عدم سماع الآخرين أي كلمة من حديث المستخدم. لكن تلك الأصوات قابلة للتحكم بحيث لا تزعج بدورها الآخرين.

ولا بد من الإشارة أن الشركة المطورة للجهاز، عرضته في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وتحاول الحصول على تمويل لإنتاجه وتوفيره بسعر 200 دولار. فهل يستحق؟