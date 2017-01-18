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رقم الخبر: 185101 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:49 الاقسام: عربيات  
إصابة خمسة مدنيين بانفجار ناسفة شمالي بغداد

إصابة خمسة مدنيين بانفجار ناسفة شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الثلاثاء، بأن خمسة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر : إن "عبوة ناسفة مزروعة على جناب طريق قرب سوق شعبي في منطقة الراشدية شمالي بغداد انفجرت، ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".
وشهدت بغداد، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة النهروان جنوب شرقي المدينة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ السومرية
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