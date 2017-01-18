وقال المصدر : إن "عبوة ناسفة مزروعة على جناب طريق قرب سوق شعبي في منطقة الراشدية شمالي بغداد انفجرت، ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

وشهدت بغداد، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة النهروان جنوب شرقي المدينة.





