تذكرت بشار مش فخامة الرئيس بشار لانه حاضر في القلب ولا يحتاج الى تذكر.. انما تذكرت بشار بن برد.. الشاعر الذي مر بحي من الاحياء فسمع جارية تغني فوقع في حبها وقال قصيدته المعروفة (ذات ذل) واللي يقول فيها (ان العيون التي في طرفها حور.. قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا).

الغريب ان بشار قال بيتاً جميلاً عبر فيه عن اعجابه بصوت الجارية واغنيتها: (ياقوم اذني لبعض الحي عاشقة؟ والاذن تعشق قبل العين احيانا.. الغريب ان هذا هو اصل البيت البشاري ولكن الجماعة بتوع الثقافة والغزل والهزل والزجل.. قلبوه.. ياخسارة قلبوه.. سألوه.. عن جعجع سألوه.. قال ماعرفوش.. ما شفتوش.. ما خلفتوش!!

المهم احبتي قلبو شعر بن برد وجاؤنا بالمعادلة المعروفة حالياً.. العين تعشق قبل القلب احياناً وقال لك ايه! انه العقل يعشق بعد القلب اذعاناً.. ياسلام.. واحد يعشق باذنه.. وآخر يعشق بعينه.. وثالث يعشق بقلبه.. وعقله. ويطلع علينا من يعشق بانفه أو باسنانه!! يعني الحب عنده (عض) ومن هنا يمكن ان نفهم قول الشاعر الشعبي العراقي.. عراك من الرؤوس انا وزماني.. عضيته من قفاه وعضني من اذاني.. ياسلام شو هذا الغزل والغرام والحب.

على طريقة ان العين تعشق قبل القلب احياناً فان عيني يااحبتي تجرني احياناً الى مواضع لست ارغبها ومواطن ومعمعات انا في غنى عنها.. ويحصل ذلك مع الاخبار والمواضيع في الصحف وعلى النت وفي مواقع التواصل على وجه التحديد..

يسقط نظري على عنوان ما.. فيأسره.. ومن هنا تجرني عيناي الى قراءة الخبر كله او الموضوع كله!! ليه! لانها وقعت في حب العنوان!! واليكم مثالا (مقرفا) على ذلك.. حيث قرأت عنواناً على شكل سؤال.. لماذا تعقم ابرة الاعدام؟!!

والله ياجماعة شفتو عنوانا مثير.. حبيتو من اول نظرة.. ورحت اقرأ التفاصيل.. وقلت مع نفسي اي والله لماذا يعقمون الابرة التي يريدون حقن المجرم المحكوم بالاعدام بها؟! ياجماعة المخلوق ميت ميت سواء كان بالشنق أو الرصاص أو قطع الرأس.. أو بالخنق أو بالكهربا.. أو بابرة سامة زي ما يفعلوا في امريكا.. اذن هو ميت ميت فلماذا تعقموا الابرة؟! خايفين على روحو من الالتهاب؟! شو هي الاسباب؟!

يقولون انه احياناً يصدر امر ايقاف التنفيذ في جزء من الثانية!! يعني بعد ادخال الابرة الى وريد المدان وقبل دفع جرعة السم الى بدنه!! ياسلام.. وهل حدث شيء من هذا القبيل؟ يقولون نعم ويأتوك بالامثلة.. جونسون بن توم.. وجاكسون بن وولتر.. والخ.. ياترى هل هم فعلا بهذه الدرجة من الدقة والانسانية؟ ام يفعلون ذلك مع مواطنيهم فقط؟! وعلى كل حال متى ياترى ترأف حكوماتنا بالمجرمين المدانين وتعقم السيف قبل قطع رؤوسهم به؟! أم نطالبها بالرأفة اولا مع الابرياء.. وبعدها بالمتهمين.. ثم بالمدانين؟!