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رقم الخبر: 185099 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 00:49 الاقسام: عربيات  
استنفار لبناني- إسرائيلي للعثور على طائرة الاستطلاع التي سقطت جنوب لبنان

استنفار لبناني- إسرائيلي للعثور على طائرة الاستطلاع التي سقطت جنوب لبنان

طائرة الاستطلاع الإسرائيلية التي سقطت الإثنين في منطقة صور الجنوبية على الحدود الللبنانية مع فلسطين المحتلة هي من نوع «سكاي لارك»، وحتى الساعة لم تتمكن القوى الأمنية اللبنانية من العثور عليها بسبب وعورة المنطقة والألغام الأرضية المزروعة فيها.

فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في ملابسات سقوط طائرة استطلاع الإثنين في منطقة صور جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجراء اتصالات سريعة مع قوات «اليونيفيل» الدولية للاطلاع على مجريات عملية البحث عن الطائرة.

وفي لبنان، من المقرر أن يتابع الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل استكمال عملية البحث عن الطائرة الثلاثاء.

طائرة الاستطلاع الإسرائيلية هي من نوع «سكاي لارك»، وسقطت في منطقة حرجية وعرة ما حال دون العثور عليها، فيما شوهد استنفار من الجانب الإسرائيلي إضافة إلى تحليق كثيف لطائرات تجسس ومروحيات إسرائيلية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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