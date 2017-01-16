أعلنت وزارة الداخلية في إسبانيا، الاثنين، إلقاء القبض على رجل مغربي يشتبه في قيادته خلية متطرفة جندت متطوعين للسفر إلى تركيا، لتلقي تدريب على يد تنظيم داعش الارهابي.

واعتقل الرجل الذي يحمل تصريح إقامة في إسبانيا بمدينة سان سباستيان الشمالية، وتردد أنه يعمل في تجنيد مقاتلين محتملين من خلال اتصالات مباشرة، وعن طريق الإنترنت منذ 2010.

وذكرت الوزارة أن المتهم كان نشيطا جدا في إيجاد مجندين ويتقرب من الشبان المعرضين للإقصاء الاجتماعي ويسهل التأثير فيهم ومضطربين عاطفيا.