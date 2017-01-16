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رقم الخبر: 185079 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: دوليات  
إسبانيا تعتقل مغربيا قاد خلية متطرفة

إسبانيا تعتقل مغربيا قاد خلية متطرفة

أعلنت وزارة الداخلية في إسبانيا، الاثنين، إلقاء القبض على رجل مغربي يشتبه في قيادته خلية متطرفة جندت متطوعين للسفر إلى تركيا، لتلقي تدريب على يد تنظيم داعش الارهابي.

واعتقل الرجل الذي يحمل تصريح إقامة في إسبانيا بمدينة سان سباستيان الشمالية، وتردد أنه يعمل في تجنيد مقاتلين محتملين من خلال اتصالات مباشرة، وعن طريق الإنترنت منذ 2010.

وذكرت الوزارة أن المتهم كان نشيطا جدا في إيجاد مجندين ويتقرب من الشبان المعرضين للإقصاء الاجتماعي ويسهل التأثير فيهم ومضطربين عاطفيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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